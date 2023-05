Courmayeur: Nuova veste per l'area bimbi di via Marconi

La nuova area verde di via Marconi, nel cuore del centro storico di Courmayeur, si arricchisce di nuovi allestimenti proseguendo il progetto di riqualificazione delle due aree gioco: una per ragazzi, nella parte alta, già oggetto di interventi lo scorso autunno e una per bambini 1- 6 anni, nella parte bassa, recentemente ultimata grazie ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria, quali: il rifacimento della staccionata, il posizionamento dell’impianto di irrigazione e la realizzazione di un camminamento in legno.

Ad arricchire questo spazio per il divertimento dei più piccoli sono ora nuovi giochi: uno scivolo a tubo di 4,5mt, divertenti sedute BOA in plastica riciclata, altalena baby e altre simpatiche novità, oltre ad una panchina smart a pannelli solari con sistema di ricarica integrata. Adiacente al parco giochi a breve sarà installato un sistema di video-sorveglianza, così come sarà posizionato il nuovo fondo nell’area multisport per ragazzi, una resinatura colorata a garantire una resa ottimale.

L’invito del Comune è al rispetto di quest’area perché dell’intera comunità, quindi: