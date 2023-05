GiornataMondialeBiodiversità: Inaugurata a Saint-Pierre l’aula didattica ‘Mario De Bernardi’ del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan

L’Assessorato delle Opere pubbliche, territorio e ambiente informa che, nell’ambito delle iniziative della settimana della biodiversità, oggi è stata inaugurata la nuova aula didattica ‘Mario De Bernardi’ presso il Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan del castello di Saint-Pierre. Alla cerimonia erano presenti il Presidente della Regione Renzo Testolin, gli Assessori alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente Davide Sapinet e ai Beni e alle Attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali Jean-Pierre Guichardaz, il Sindaco di Saint-Pierre Andrea Barmaz ed Erminia Corradi, madre di Mario De Bernardi.

Nell’ambito dei lavori di restauro del Castello è stato ristrutturato anche un locale, adibito ad aula didattica, destinato soprattutto alle scuole o a iniziative di formazione, educazione e divulgazione scientifica coerenti con le attività istituzionali del Museo. L’aula può ospitare fino a 54 persone ed è attrezzata con lavagna magnetica e lavagna interattiva multimediale, computer, tavoli e sedie.

Lo spazio è dedicato alla memoria del giovane naturalista valdostano Mario De Bernardi. La sua preziosa collezione di coleotteri è attualmente conservata in parte presso la sede operativa del Museo, a La Salle, e in parte presso il Museo civico di Storia Naturale di Milano.

“Questa cerimonia – ha spiegato l’Assessore Sapinet – rientra in una settimana ricca di eventi organizzati in Valle d’Aosta per la Giornata internazionale della biodiversità che ricorre il 22 maggio. E’ l’occasione per sottolineare che perseguire il concetto di biodiversità deve essere un’operazione anche culturale. Consapevolezza, tutela e valorizzazione del nostro patrimonio, rappresentato dall’ambiente e dal territorio, nei quali abbiamo la fortuna di vivere. E che dobbiamo consegnare ai nostri giovani. Ecco che spazi come quest’aula sono importanti”.

“La sinergia tra diversi settori dell’Amministrazione regionale e diversi enti che ha reso possibili il recupero del Castello di Saint-Pierre e il riallestimento del museo di Scienze naturali – ha evidenziato il Presidente della Regione Testolin – è un segno tangibile di come la Valle d’Aosta sia un sistema. E vogliamo esserlo sempre di più. Con quest’aula che inauguriamo oggi entra in gioco anche la scuola che potrà offrire ai propri alunni importanti occasioni di stimolo culturale nell’ambito delle scienze naturali”.