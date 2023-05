Vigili del fuoco intervengono per due incidenti stradali

Incidente autonomo verso le 17 di oggi al sottopasso della ferrovia in via Chamolé. Una vettura ha riportato danni andando a sbattere contro il cordolo del sottopasso. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza della vettura e dello scenario.

Alle 20.35 una squadra di quattro persone del comando VVF di Aosta é intervenuta lungo la strada statale 26, all’altezza del comune di Saint Marcel per un incidente stradale.

Due le autovetture coinvolte. Solo una passeggera di una delle due vetture é stata presa in carico dai sanitari.

Sul posto, oltre a VVF professionisti e sanitari anche l’Arma dei Carabinieri.