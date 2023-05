Quart: Il sindaco risponde sulla sicurezza nelle scuole

Venuto indirettamente a conoscenza di missiva indirizzata agli organi di stampa, ma con questioni poste al sottoscritto riguardanti temi quali la sicurezza e la salute pubblica, sono a cercare, con queste poche righe, di dare risposta alle perplessità sollevate dall’ex assessore Zanardi a nome di alcuni cittadini.

(LA RICHIESTA DEI CITTADINI)

In merito alla convenzione per lo studio di fattibilità tecnica ed economica sulla possibile ricostruzione della scuola secondaria di primo grado del Villair ed alla eventuale tardività nella sigla del documento stesso tengo a precisare che all’atto della pubblicazione del bando PNRR in materia di riqualificazione dell’edilizia scolastica, avvenuta il 20 dicembre 2021, il quale assegnava alla nostra regione circa 10 milioni di euro, la scrivente Amministrazione si è immediatamente attivata affidando ad uno studio tecnico, in data 31 dello stesso mese, un incarico di euro 38.000 per la redazione di studi tecnici relativi all’efficienza energetica e alla vulnerabilità sismica della scuola in oggetto, vista anche la scadenza del bando stesso prevista per il giorno 8 febbraio 2022. Purtroppo la carenza di documentazione agli atti (nei vari archivi era totalmente assente la documentazione relativa alla componente strutturale dell’edificio) non ha permesso di predisporre gli elaborati in tempo per la scadenza di cui sopra. Come ben saprà L’ex assessore, attualmente per partecipare a qualsiasi tipo di bando di finanziamento è necessario disporre di un minimo di documentazione e progettazione che in passato non è mai stata predisposta ma che oggi finalmente è a disposizione degli uffici, tant’è che il finanziamento dello studio di fattibilità di cui sopra è stato ottenuto anche grazie agli studi finanziati a fine 2021.

Certamente in futuro andrà fatta un’analisi su tutti gli edifici scolastici del Comune ma le esigue risorse economiche hanno indirizzato l’Amministrazione di Quart, unitamente a quelle di Brissogne e Saint-Christophe, a concentrarsi sull’edificio scolastico che attualmente presenta maggiori necessità di intervento, vista anche la cronica carenza di spazi per le attività didattiche che lo stesso presenta.

Per ciò che riguarda la scuola materna di Chantignan questa è stata negli ultimi anni oggetto di interventi di riqualificazione ed è tutt’ora in corso la sostituzione dei serramenti mediante l’impiego di fondi per la riqualificazione energetica. Si ricorda che la stessa nell’anno scolastico 2021_22 era a rischio chiusura (meno di 10 alunni iscritti) ma grazie anche all’impegno della scrivente Amministrazione, la quale ha investito in progetti di assistenza pre e dopo scuola, oggi il pericolo è scongiurato tant’è che il prossimo anno scolastico gli iscritti saranno oltre 20.

Cambiando completamente argomento tengo a precisare che il Comando di Polizia locale è stato riportato nella sua sede di origine, il municipio, poiché, venuta meno la convenzione con il Comune di Saint-Christophe per la gestione del servizio associato di Polizia locale appunto, i locali di Villa Pesando risultavano sovradimensionati rispetto alle reali necessità. L’attuale presenza degli agenti nel palazzo comunale permette inoltre una migliore organizzazione dell’attività lavorativa in collaborazione con gli altri uffici.

Intenzione di questa Amministrazione è quella inoltre di ridare a Villa Pesando l’originaria destinazione prevista, e cioè quella di polo aggregativo, culturale e di servizi alla persona. Gli ex locali della Polizia locale sono già ora utilizzati per attività legate alla biblioteca comunale mentre a breve saranno utilizzabili per l’organizzazione di riunioni, conferenze etc.

Gli agenti della PL, tornati a pieno organico dopo le nuove assunzioni effettuate da questa Amministrazione, sono comunque costantemente presenti sul tutto il territorio e nel centro del Villair, sia per l’entrata-uscita dalle scuole sia in altri momenti della giornata. Voglio rassicurare che la sicurezza di tali luoghi è garantita anche dalla presenza delle altre Forze dell’Ordine con cui la collaborazione è continua. L’attenzione non può essere però solo per la zona più antropizzata e frequentata quale il Villair ma va posta a tutto il territorio comunale, comprese le zone più marginali quali quelle dell’alta collina che, poiché più isolate, spesso soggette a episodi quali furti e truffe agli anziani.

Con la speranza di aver fugato ogni dubbio e perplessità ricordo che il sottoscritto e gli Assessori sono sempre a disposizione per ogni segnalazione o chiarimento e ribadisco la possibilità dei cittadini di intervenire nel consiglio comunale mediante la presentazione di question-time, strumento questo introdotto recentemente da questa Amministrazione.

Fabrizio Bertholin