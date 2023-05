Manifestazione sindacale a Milano: "Oltre 40mila in piazza contro governo Meloni"

Jean Dondeynaz (Cisl) e Wilma Gaillard (Cgil) sul palco. Assente per motivi di salute Ramira Bizzotto (Uil)

Si è conclusa la manifestazione unitaria dei sindacati Cgil, Cisl e Uil di Milano. Oltre 40mila, secondo gli organizzatori, i manifestanti scesi in piazza per prendere parte all'iniziativa. Un numero nettamente superiore rispetto alla manifestazione che si è tenuta sabato scorso a Bologna. In questa occasione, sottolineano gli organizzatori, i partecipanti sono arrivati da tutto il Nord Italia.

Due pullman e 120 partecipanti dalla Valle d’Aosta alla manifestazione, che ha avuto luogo oggi, sabato 13 maggio, per Una nuova stagione del lavoro e dei diritti nella piazza dell’Arco della Pace a Milano. “Andremo avanti finché non otterremo quello che vogliamo. Chiediamo una vera riforma fiscale e delle pensioni, il superamento della precarietà, gli aumenti degli stipendi, il rinnovo dei contratti. Avanti così!”. A dirlo in piazza il segretario generale nazionale CGIL Maurizio Landini.

La manifestazione di oggi a Milano è stata la seconda mobilitazione dopo Bologna (6 maggio), la terza sarà a Napoli il 20 maggio.

La mobilitazione di Cgil Cisl e Uil non si ferma. Prosegue ogni giorno con decine di assemblee sui luoghi di lavoro.