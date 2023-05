Piante e animali esotici: una minaccia alla biodiversità?

I nostri ecosistemi ospitano un’ampia varietà di specie animali e vegetali. Ogni specie è preziosa e presenta caratteristiche uniche. Inoltre, ha un suo posto specifico nella catena alimentare, nei processi dell’ecosistema e nella zona geografica in cui vive e si sviluppa.

Se una specie lascia il proprio habitat originario e s’insedia in un’area geografica diversa da quella di origine può diventare un problema, soprattutto se presenta tratti invasivi.

In Italia, le Regioni e le Province autonome sono tenute per legge a adottare misure di sorveglianza, rilevamento precoce, eradicazione rapida o gestione nel caso di specie esotiche già ampiamente diffuse.

La Provincia autonoma di Bolzano si è attivata da tempo in tal senso, avviando anche un servizio di monitoraggio continuo grazie alla stretta collaborazione tra i vari uffici provinciali competenti: la Ripartizione provinciale Foreste, l’Agenzia provinciale per la protezione civile, Il Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige. la Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e Appa Bolzano. Sul portale FloraFaunaAltoAdige (http://www.florafauna.it/), un progetto “work in progess” del Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, ideato e realizzato già a partire dal 1992, è possibile consultare la distribuzione delle specie vegetali e animali, sia native che esotiche, presenti sul territorio altoatesino.

Per sensibilizzare cittadine e cittadini sull’importanza di proteggere il proprio ambiente dalla diffusione di specie esotiche invasive, Appa Bolzano, in collaborazione con gli altri uffici provinciali competenti, ha realizzato un breve filmato disponibile online sul canale YouTube della Provincia di Bolzano.