Cittadella dei Giovani, Espace con ANEI organizzano proiezione Docufilm

Giovedì 18 maggio alle ore 18.00, presso la Cittadella dei Giovani, l'Espace Populaire/ ARCI VdA con ANEI (Associazione Nazionale Ex Internati nei lager nazisti) Sezione Valle d'Aosta organizzano la proiezione pubblica del Docufilm “Tutti i nostri NO. L’eredità degli Internati Militari Italiani”.

Girato a Padova da Superfly Lab per ANEI - Museo Nazionale dell’Internamento, e finanziato dall’Ambasciata Tedesca di Roma attraverso il “Fondo italo-tedesco per il futuro”. Alla proiezione seguirà un momento di confronto per condividere l'esperienza di quei soldati valdostani, che nel 1943 pagarono il coraggioso rifiuto all'adesione alla RSI, stato fantoccio fascista asservito alla Germania nazista, con la prigionia e il lavoro coatto nei campi tedeschi.