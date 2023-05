I Beuffon de Courmayeur premiati ad Abano Terme

Si è svolta ad Abano Terme, in provincia di Padova, la X edizione dell’evento “La maschera alle terme” che, tra sabato 7 e domenica 8 maggio 2023, ha ospitato un ricco programma di appuntamenti ed oltre 200 figuranti in costume.

Presenti anche i Beuffon de Courmayeur, con una delegazione di 12 figuranti, che ha preso parte ai diversi impegni delle due giornate, tra sfilate e cortei coloratissimi tra le vie del centro. La rappresentativa di Courmayeur, impegnata da anni nel mantenere vivi usi, costumi e tradizioni locali legati principalmente alla cultura del carnevale e alla maschera tipica del luogo, ha lasciato il segno nel pubblico e nella giuria, tornando a casa con con un 1° posto nella categoria “costumi folkloristici”. Grande la soddisfazione per il premio ricevuto.

I Beuffon de Courmayeur non si fermano però qui e parteciperanno il 13 e 14 maggio 2023 alla manifestazione “Maschere Italiane a Parma”, evento anche questo alla sua X edizione, e che si pone come scopo quello di valorizzare e promuovere il ruolo della maschera allegorica come sintesi espressiva del binomio “Tradizioni” e “Tipicità” delle comunità locali nella storia e nel territorio italiano. Anche qui i Beuffon rappresenteranno Courmayeur e la Valle d’Aosta portando a conoscenza della collettività questo importante patrimonio fatto di cultura e tradizione veicolato con garbo ed umorismo.

Beuffon ad Abano Terme - Foto Emanuele Cimmarusti