fondi per investimenti in imprese femminili innovative: “A disposizione 4 milioni”

Via libera al bando dedicato al finanziamento delle imprese femminili innovative montane. Sono previsti circa 4 milioni di euro per supportare investimenti ad alto contenuto tecnologico e innovativo, che siano sostenuti da imprese femminili ubicate in Comuni montani.

"Un ulteriore segnale di attenzione nei confronti di questi territori e delle donne che muovono la montagna, a cui è stata dedicata la recente Giornata internazionale della Montagna", ha commentato il Ministro Calderoli sul sito del Ministero.

L'iniziativa si inserisce infatti nel complesso di misure predisposte nell’interesse dei cittadini che abitano in montagna, come ad esempio il raddoppio dei fondi Fosmit ed i lavori per la nuova legge della montagna. Come già fatto in passato, anche questa volta ci tengo ad assicurare il mio impegno per i territori montani. Un patrimonio del nostro Paese che può e deve essere non solo valorizzato ma anche sostenuto a dovere.

