Turismo: la società Fabilia Group comunica la volontà di presentare istanza di liquidazione giudiziale

Nei giorni scorsi la Federconsumatori aveva messo in allerta i consumatori che avevano prenotato o avevano intenzione di prenotare una vacanza con la società Fabilia Group S.p.A., catena specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini. La società, infatti, ha sospeso l’attività annullando le prenotazioni, ma non ha provveduto a rimborsare gli utenti.

Come comunicato dalla società in seguito all’Assemblea ordinaria, il Presidente ha informato i partecipanti che nei prossimi giorni presenterà istanza di liquidazione giudiziale della società Fabilia Group.

In considerazione di ciò, la Federconsumatori raccomanda gli utenti di non effettuare alcuna prenotazione con la società, sebbene sul sito sia ancora possibile. Anzi, in tal senso, vista la situazione, sollecitiamo la società a sospendere immediatamente l’attività di prenotazione.

Ai consumatori che hanno già effettuato la prenotazione di un soggiorno e che non sono ancora partiti consigliamo di inviare una richiesta di informazioni, tramite raccomandata A/R o tramite Pec su indirizzo Pec dell’azienda, per avere conferma della possibilità di usufruire dei servizi, chiedendo già, in caso di diniego, il rimborso della somma pagata. Gli utenti che invece hanno già effettuato il pagamento senza tuttavia aver svolto il soggiorno possono trasmettere la richiesta di rimborso secondo le modalità previste per legge: tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale della società (Fabilia Group, Via VI Traversa Pineta 16 – 48015 – Cervia – RA) o tramite PEC all’indirizzo di posta certificata dell’azienda fabiliajesolo@legalmail.it.

Per informazioni e assistenza, invitiamo intanto i cittadini coinvolti a rivolgersi alle sedi Federconsumatori presenti su tutto il territorio nazionale, oppure a contattare lo sportello Sos Turista (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30) al numero 059.251108 o all’indirizzo mail info@sosvacanze.it.