Studenti valdostani ai Giochi delle scienze sperimentali e campionati delle scienze naturali 2023

Anche quest’anno gli studenti della Valle d’Aosta, che meglio si erano classificati alla fase regionale, parteciperanno alla fase nazionale dei Giochi delle scienze sperimentali, rivolti a studenti delle secondarie di primo grado e ai Campionati (ex Olimpiadi) delle scienze naturali, Biologia e Scienze della terra, rivolte agli studenti delle secondarie di secondo grado, categorie biennio e triennio.

Gli studenti saranno accompagnati dalla prof.sa Occhipinti, presidente della sezione valdostana ANISN -Associazione Nazionale Insegnanti di scienze naturali.

Dopo aver svolto al fase regionale ii 22 marzo si sono classificati ai primi posti dei Giochi delle scienze sperimentali Melodie Ferrol, dell’Istituzione scolastica M.I.Viglino di Villeneuve e Sebastien Chiabotto, dell’Istituzione scolastica L. Barone di Verres.

Il 23 marzo si sono svolte presso il Liceo Berard le fasi regionali dei Campionati delle Scienze che hanno visto al primo posto della prova del biennio, che riguardava sia temi di biologia che di scienze della Terra, Emil Ropele del Liceo scientifico e Linguistico Eduard Berard di Aosta.

Al primo posto della prova del triennio -biologia si è classificato Daniele Borello; della prova del triennio scienze della Terra Alberto Lateltin e Hervé Noussan, tutti frequentanti l’Istituto Regina Maria Adelaide di Aosta

La selezione nazionale si svolgerà dal 6 all’8 maggio ad Assisi, presso il Convitto Nazionale principe di Napoli.

In relazione all’esito delle prove nazionale, i primi quattro classificati della prova di Biologia rappresenteranno la squadra italiana delle IBO -International Olimpyad of Biology, che si svolgeranno a luglio ad Abu Dabi, mentre primi 4 migliori classificati del biennio e 4 del triennio di Scienze della terra costituiranno il team italiano alle IESO, International Olimpyad of Earth Science.

Purtroppo, anche quest’anno le IESO, la cui fase Internazionale già lo scorso anno si era svolta in modalità virtuale dalla sede ide Manzetti di vis Chambery di Aosta, con la partecipazione di oltre 38 squadre internazionali, si svolgerà ancora con modalità virtuale, sempre da Aosta dal 20 al 26 agosto.

Come premio, e come preparazione alla fase internazionale questi studenti potranno partecipare ad uno stage formativo ad Aosta dal 7 all11 luglio presso la sede dell’Istituto Regina Maria Adealaide e con la collaborazione di esperti universitari e di enti scientifici della Regione.