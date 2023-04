Almanach de dimanche 30 avril saint Joseph Cottolengo

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Domenica 30 aprile

Chiesa parrocchiale di Verrayes – ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie di Diémoz e Verrayes

Chiesa Parrocchiale di Aymavilles – ore 15.00

S. Cresime

LE MESSAGER RICORDA saint Joseph Cottolengo

La Chiesa celebra San Giuseppe Benedetto Cottolengo Sacerdote

Portato fin da piccolo verso i bisognosi, divenuto sacerdote a Torino, aprì nella regione di Valdocco le Piccole Case della Divina Provvidenza, prima per i malati rifiutati da tutti, poi per “famiglie“ di handicappati, orfani, ragazze in pericolo e invalidi.Le Piccole Case , oltre a dare rifugio e assistenza materiale, tendevano a costruire una identità umana e cristiana nelle persone completamente emarginate. Con Giuseppe nacquero i preti della Santissima Trinità, varie famiglie di suore, i fratelli di S. Vincenzo, il seminario dei Tommasini. Apostolo, asceta, penitente, mistico, devotissimo alla Madonna, egli portò nelle sue case una vita spirituale intensa. Fu formatore di vita religiosa e precursore dell’assistenza ospedaliera.

Il sole sorge alle ore 6,20 e tramonta alle ore 20,36.

“Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace! Con la guerra sempre si perde. L’unico modo di vincere una guerra è non farla.” (Papa Francesco)