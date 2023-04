LILT e Les Amis de la Via Francigena con il ‘pellegrino della salute’ Filippo Arcelloni

Un’impresa di quaranta tappe in quaranta giorni a sostegno di Lilt. Il percorso nel territorio italiano prenderà il via da Etroubles il 23 aprile e la destinazione sarà Roma.

A compiere l’impresa sarà di nuovo l’attore e regista piacentino Filippo Arcelloni ancora una volta protagonista di questa impresa. Un tragitto vissuto come occasione di confronto e sensibilizzazione a un corretto stile di vita. Un “Pellegrino della salute”, che ogni giorno incontrerà persone tra loro diverse, e porterà un messaggio di sostenibilità per la tutela dell’ambiente e della nostra salute.

Dalla Valle d’Aosta a Roma, l’attore e regista, Filippo Arcelloni, si muoverà, rigorosamente a piedi, accompagnato da quanti vorranno unirsi a lui durante le tappe della Via Francigena. In Valle d’Aosta sostiene l’iniziativa l’Associazione ‘Les Amis de la Via Francigena’.

A patrocinare la variegata e lodevole iniziativa di Via Francigena on foot anche l’Associazione Europea delle Vie Francigene, soggetto incaricato dal Consiglio d’Europa per la tutela e la valorizzazione dell’Itinerario culturale della Via che, nelle parole del responsabile progetti Sami Tawfik, osserva come: “AEVF sostiene il progetto e l’attività della LILT poiché ritiene che i cammini, unitamente al loro portato culturale e di sviluppo territoriale sostenibile, rappresentino un’importante modalità di prevenzione e di promozione di un corretto stile di vita”.