Vittoria LAV: il TAR sospende l'esecuzione di JJ4

L'ordinanza di abbattimento dell'orsa, emanata dalla Provincia di Trento è stata sospesa fino all11 maggio 2023, dopo che LAV ha impugnato il provvedimento al TAR.

Abbiamo trovato un luogo sicuro dove portare JJ4. Si tratta di un rifugio che si è già reso disponibile ad accogliere immediatamente l’animale.



LAV ha già ufficializzato formalmente la proposta con una lettera inviata al Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin mettendosi a disposizione immediatamente per le operazioni di trasferimento del plantigrado.

JJ4 è un’orsa 'anziana', ha 15 anni.

Fino a giugno 2020 non aveva mai fatto “parlare di sé". Poi si è 'scontrata' con due cacciatori usciti dal sentiero. Eccoli davanti all’improvviso, dietro un dosso. Come qualsiasi mamma farebbe, ha cercato di mettere in fuga chi poteva rappresentare un pericolo per i piccoli. Ha rischiato l’ergastolo. Abbiamo impugnato l’ordinanza al TAR di Trento, che ha sospeso il provvedimento.

Oggi, aprile 2023, JJ4 è, suo malgrado, protagonista della tragedia del giovane runner deceduto nel bosco.

Condannata a morte. Lotteremo perché venga trasferita in un rifugio sicuro e adatto a lei.

Dove potrà scontare la colpa di non avere colpa.