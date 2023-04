Pubblicato il bando per la selezione del nuovo GAL

Per poter partecipare alla selezione, il GAL proponente deve essere costituito in una forma societaria o associativa che dimostri di possedere adeguate competenze nella gestione di fondi pubblici negli organi decisionali e gestionali.

«Alla luce dell’esperienza positiva della programmazione 2014/2022 – afferma l’Assessore Marco Carrel - e nell’ottica di favorire la semplificazione amministrativa, il contenimento dei costi di gestione e una maggior efficienza, è stata fatta la scelta di selezionare un solo GAL sul territorio regionale e, di conseguenza, una sola Strategia di sviluppo locale».

Possono comporre il partenariato del GAL enti locali, altri enti pubblici e/o organizzazioni di interesse pubblico, organizzazioni e/o associazioni di categoria operanti sul territorio, associazioni di vario tipo (di produttori, di consumatori, ambientaliste, culturali, di promozione sociale, ricreative …), ONG, singole imprese e altri soggetti che dimostrino comprovate esperienze e competenze negli ambiti di interesse della Strategia di sviluppo locale. Inoltre, deve dimostrare di possedere una struttura gestionale adeguata e competente sotto il profilo tecnico-amministrativo e finanziario nell’utilizzo di fondi pubblici.

“Nella domanda, il GAL proponente deve presentare una proposta di strategia di sviluppo locale, precisa l’Assessore. che deve contenere elementi afferenti l’area geografica e la popolazione interessate, il processo di coinvolgimento della comunità locale, l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area, gli obiettivi della strategia e le relative azioni previste, le modalità di gestione e sorveglianza, un piano finanziario e un piano d’azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete. La strategia deve essere costruita intorno a due temi al massimo, di cui uno prevalente, scelto tra i seguenti: servizi ecosistemici, biodiversità e risorse ambientali; sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari; servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi; comunità energetiche, bioeconomiche e a economia circolare; sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali; sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri.”

Il GAL selezionato avrà a disposizione, per attuare la sua Strategia di sviluppo locale, risorse pari a 5 milioni e 770 mila euro, cofinanziate dal FEASR e da risorse statali e regionali.

Il bando è disponibile sul Canale Europa (nella sezione dedicata al FEASR) e sul Canale Agricoltura del sito della Regione www.regione.vda.it. La domanda per partecipare alla selezione, redatta conformemente al modello allegato al bando, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 di lunedì 31 luglio 2023, unicamente via PEC, al seguente indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it