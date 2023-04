Sicuro avremmo già sentito parlare e avremo letto articoli come questo che parlano di ristrutturazione bagno chiavi in mano perché o noi stessi per casa nostra o per la nostra seconda casa o per un nostro locale di proprietà come può essere un ristorante o una trattoria o una pizzeria o un negozio, ci siamo informati per rifare il nostro bagno oppure in un'altra ipotesi magari è successo a qualcuno di noi vicino e quindi a qualche parente magari un genitore o ha degli amici o dei colleghi di lavoro e quindi sappiamo di che cosa si parla.

Di sicuro è un intervento che viene richiesto in tante circostanze quando ormai il bagno è in delle condizioni abbastanza complicate che rischia di farlo diventare un bagno non più agibile e tutti sappiamo che soprattutto se ne abbiamo uno in casa una casa con un bagno inagibile diventa essa stessa una casa inagibile e questo è il primo punto da sottolineare.

Un altro punto da sottolineare è che un conto se abbiamo già un'impresa edile a cui rivolgerci perché avremo risparmiato un bel po' di tempo che altrimenti dobbiamo investire nella ricerca della stessa che può diventare una ricerca estenuante se non abbiamo dei punti di riferimento da cui partire.

Anche perché non avrebbe nessun senso anche semplicemente informarsi su che cosa potremmo cambiare nel nostro bagno visto che lo vogliamo ristrutturare se non abbiamo con chi parlarne nel senso che comunque dovremo discutere di tante cose anche per quanto riguarda la parte burocratica che in Italia sappiamo tutti che non è mai un qualcosa di semplice.

E oltre andare a cercare questa impresa edile bisogna poi andare a parlare con il proprio commercialista per capire se abbiamo diritto di ricevere bonus e incentivi fiscali che mettere il governo a disposizione per le persone che fanno questo intervento di ristrutturazione che possono comportare un miglioramento dell'efficienza energetica che sempre è l'obiettivo di ogni governo visto il periodo storico che stiamo attraversando.

Può essere molto utile stanziare un budget prima di andare a parlare con l’ impresa edile che abbiamo scelto

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte in ogni caso appena abbiamo trovato questa impresa edile e magari ci abbiamo parlato per telefono e abbiamo fissato un appuntamento a casa nostra per un sopralluogo per fare comunque due chiacchiere dobbiamo stanziare un budget in modo da sapere una cifra da dire per avere un primo punto di riferimento dal quale appartiene.

Anche perché quando c'è da fare una ristrutturazione di un bagno chiave in mano praticamente bisogna sostituire di tutto e quindi dobbiamo capire per quale pavimento vogliamo optare e se dobbiamo sostituire i sanitari che budget abbiamo per farlo per esempio.

Magari se abbiamo un budget non troppo alto eviteremo di comprare qualche mobiletto per il bagno e la compreremo in seguito e ci concentreremo su cose più strutturali visto che per esempio dovremmo anche fare dei lavori per quanto riguarda l'impianto idraulico.