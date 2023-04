Quando parliamo di un'indagine su tutela di marchi e brevetti parliamo probabilmente di uno dell'ambito di indagini più delicate nel mondo delle investigazioni professionali e quindi nel mondo degli investigatori privati e più in generale delle agenzie investigative.

Teniamo presente che comunque spesso anche in maniera involontaria colleghiamo troppo il lavoro e la professione dell'investigatore privato solo con le indagini che riguardano i tradimenti di un coniuge o comunque di un partner perché è un ambito che fa più rumore nel senso del gossip, però in realtà gli investigatori privati si può occupano di tantissime altre cose altrettanto delicate sembrano di più.

Ad esempio per quanto riguarda le indagini sulla tutela di Marchi e Brevetti e non parliamo di una cosa da poco perché tutelarsi da quel punto di vista per un'azienda è fondamentale soprattutto per le aziende di successo naturalmente.

Nel senso che comunque non proteggere la proprietà intellettuale significa poter perdere i propri prodotti o comunque delle idee perché magari i competitor le copiano e le sfruttano a livello economico limitando quella azienda nel suo potenziale di crescita e di fatto frodandola infatti sta commettendo un reato.

Per questo motivo giustamente se ci mettiamo nei panni di un imprenditore è normale che pensa a contattare un investigatore privato e dargli il mandato per condurre delle indagini che devono essere finalizzate a tutelare il suo marchio e il suo brevetto e sono indagini molto complesse.

Nel senso che queste indagini servono per reperire delle informazioni sulle attività di contraffazione e soprattutto per fornire delle prove concrete identificando i responsabili in modo che si possa avviare un'azione legale con successo e quindi favorire anche il lavoro delle autorità in ogni caso.

Potrebbe essere anche un avvocato che si avvale dei servizi di un investigatore privato per raccogliere informazioni sulla proprietà intellettuale di un concorrente per verificare se la stessa sia stata violata e quindi fare tutte le ricerche del caso.

Ma un'altra cosa molto interessante è che comunque un investitore privato può anche indagare per identificare i brevetti esistenti e valutare sul loro validità per poter individuare delle aree di violazione.

Dobbiamo trovare un investigatore privato che sia esperto nell'ambito delle indagine sulla tutela dei marchi e dei brevetti

Se non abbiamo un investigatore privato di riferimento e di fiducia dobbiamo trovare una persona che intanto abbia una certa reputazione di persona onesta, etica e questo è il primo.

Poi grazie ad un passaparola con amici o grazie alla nostra ricerca su internet dobbiamo verificare che la persona che andiamo ad incontrare in un primo colloquio conoscitivo e sia una persona esperta in generale, ma lo sia soprattutto nell'ambito delle indagini che interessano a noi cioè queste che riguardano la tutela del nostro marchio o di un nostro brevetto.

In modo che poi è professionista in questione alla fine del primo colloquio possa farci un preventivo rispetto a quanto andiamo a spendere e ci può dire se abbiamo possibilità di risolvere questo problema.