Settimana Santa. Recitiamo la potente preghiera per questo Mercoledì Santo, 5 aprile 2023, per chiedere una grazia

Preghiere e Meditazioni per il Mercoledì Santo

Vorrei, Signore, raccogliere le briciole della tua mensa. Oggi, Signore, voglio contemplarti mentre, seduto a mensa, permettevi che qualcuno si sedesse ai tuoi piedi, che li baciasse, li lavasse con le proprie lacrime, li asciugasse e li profumasse. E tu difendevi e proteggevi, dagli sguardi maligni, chi si avvicinava a te.

Stare ai tuoi piedi e raccogliere le briciole che cadono dalla tua mensa è volontà di ricerca di grande fedeltà e di grande comunione, con te. Attenzione! Non ci sono avanzi da gettare nella casa del Signore. Egli è il restauratore.

Egli è colui che fa nuove tutte le cose.

Nulla e nessuno va perduto di quello che egli avvicina. Tutte le cose, tutti gli uomini occupano un posto privilegiato nella sua casa. Ogni uomo è prezioso davanti agli occhi di Dio. Egli li difende, li protegge, come la pupilla dei suoi occhi. Vorrei, Signore, raccogliere le briciole perché sono convinto che non saprei raccogliere il tuo pane. Chi può raccogliere la tua immensità? Chi può abbracciarti e comprenderti e possederti?

Chi mai potrebbe essere come tu sei? Quando dico anch’io che vorrei conformarmi a te, sento Signore che la mia “forma” rimarrebbe sempre piccola e povera, così come è la mia natura o come sono i miei sentimenti. Le briciole, invece, mi si addicono, nella piccolezza e nella povertà di tutto il mio essere. Voglio raccogliere soltanto le tue briciole perché non vorrei cedere alla tentazione di nutrirmi ad altra mensa o di entrare in altre case.



Anche i cagnolini, Signore, si cibano delle briciole che cadono dalla mensa dei padroni ed io, ho fame di te, delle tue briciole. (brano tratto dal libretto Quaresima – Il cammino di conformità a Cristo Gesù – di N.Giordano)



PREGHIERA PER IL MERCOLEDI’ SANTO

Mi è capitato di pensare a Giuda. Venti secoli di arte e letteratura cristiana

si sono interrogati al suo riguardo.

Indubbiamente il peccato di Giuda è il suo grande tradimento. Ma forse i

Vangeli, più in profondità, ci dicono anche qualcosa d’altro, qualcosa

peraltro di più vicino a me ed al mio peccato.

Anche Pietro ha tradito Gesù. Ma lo chiamiamo santo, forse proprio perché

ha pianto amaramente e non ha disperato.

Giuda invece ha disperato del perdono. E si è suicidato, non dando a sé

stesso né a Dio nessuna altra possibilità.

Allora forse il peccato di Giuda, il più grave, non è l’essere caduto. E’ il non

aver mai creduto che veniva data, anche a lui, la possibilità di rialzarsi.

Se è così, capisco Giuda ed il suo peccato molto meglio. E sento la sua

tentazione molto più vicina a me.

Fammi sempre sentire, Signore, che non c’è fallimento mio che tu non possa

gestire.