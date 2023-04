Frena al 7,7% il tasso di inflazione

Nuovi segnali di miglioramento sul fronte dei prezzi: il tasso di inflazione a febbraio si attesta al +7,7% su base annua, -0,3% su base mensile.

Il tasso relativo al carrello della spesa si attesta, invece, al 12,7%.

Non bisogna dimenticare, però, che tali aumenti pesano in misura maggiore per le famiglie meno abbienti: questo non fa altro che aumentare le disuguaglianze, le ingiustizie e le difficoltà nel nostro Paese. Per questo il Governo dovrebbe intervenire con urgenza, avviando serie politiche di contrasto alle disuguaglianze e di sostegno alle famiglie e non smantellando aiuti come sta facendo sul fronte dell’energia. Su tale versante chiediamo di non abbassare la guardia prematuramente: seppure i prezzi nel settore dell’energia siano in calo rispetto ai picchi registrati negli scorsi mesi, è necessario tenere presente che si trovano ancora molto al di sopra di quelli dello scorso anno e, pertanto, le famiglie hanno ancora bisogno di sostegno.