Elena Pistone eletta presidente del gruppo Ict di Confindustria canavese

L’Assemblea annuale del Gruppo ICT di Confindustria Canavese, che si è tenuta il 27 marzo presso Tenuta Roletto a Cuceglio, ha rinnovato il Consiglio Direttivo del Gruppo, nell’ambito del quale Elena Pistone è stata eletta all’unanimità Presidente per il prossimo biennio 2023-2025. Ad affiancare la Presidente è stato chiamato Gianluca Motta (Wind Tre Spa) quale vicepresidente.

La nuova presidente è co-fondatrice di ELAASTA srl, start-up a carattere innovativo nata a Ivrea, che supporta le Aziende nella transizione digitale, con una forte focalizzazione sulla comunicazione omni-canale verso i mercati e sull’employer branding.

Elena Pistone si è laureata a Torino in Interpretariato e Traduzione (SSIT). Successivamente, ha conseguito la certificazione C-IDP in Corporate Governance all’Università INSEAD di Parigi e, più recentemente, ha ottenuto la certificazione dell’Università di Cambridge (CISL) in Business Sustainability Management. Ha ricoperto diversi ruoli con crescente livello di responsabilità.

10 anni in RGI S.p.A prima come Direttore Marketing e in seguito come Chief of Corporate Services. E’ Consigliera indipendente nella Compagnia assicurativa REVO Insurance, quotata su listino Euronext STAR.

Il Gruppo ICT rappresenta le aziende associate a Confindustria Canavese che operano nei settori informatico, telecomunicazioni, radiotelevisivi e affini. Fanno parte del Gruppo 43 aziende che impiegano oltre 2.200 addetti.

Quello dell’ICT in Canavese è un settore molto consistente e costituisce uno dei principali assi economici del territorio. Le aziende di questo settore sono vive e floride, in quanto hanno saputo specializzarsi su alcuni ambiti significativi, ma il comparto ha ancora ampi margini di sviluppo. Il Gruppo ICT di Confindustria Canavese è stato costituito con lo scopo principale di impegnarsi nella promozione e nella valorizzazione dell’offerta e dei servizi che il comparto ICT del Canavese è in grado di esprimere.

Nello stesso tempo si prefigge di far crescere le imprese già attive e di stimolare lo sviluppo di nuove aziende del settore, accrescendo sia il numero delle imprese sia il livello delle professionalità che vi operano.

“Sono entusiasta dell’incarico che i colleghi hanno deciso di affidarmi e ringrazio sentitamente l’Ing. Paolo Conta per il virtuoso percorso di crescita impostato in questi anni, che intendo portare avanti con passione e determinazione.”

Prosegue la neopresidente: “Ho sempre creduto nel tessuto Confindustriale, capace di mettere a sistema non solo le imprese ma anche il talento. Per questo, intendo promuovere iniziative che stimolino e facilitino le interazioni aziendali sul nostro territorio. E non solo. Sono particolarmente sensibile all’avvicinamento delle quote rosa alle discipline STEM e credo che la nostra industria possa realmente offrire possibilità concrete alle talentuose giovani donne che si affacciano per la prima volta al mercato del lavoro, ancora troppo poche nel mondo ICT".