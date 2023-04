Celebrazioni presiedute da Mons. Vescovo per la Settimana Santa e il Triduo Pasquale 2023

Domenica 2 aprile 2023 - 10.30 - Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Si conclude il tempo di Quaresima e si entra nella Settimana Santa, dove si colloca il centro di tutto l’anno liturgico: il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto. La celebrazione inizia nella Chiesa parrocchiale di Santo Stefano dove si svolge la commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e la benedizione dei rami d’ulivo; quindi si prosegue in processione verso la Cattedrale per la S. Messa nella quale particolare solennità viene riservata al racconto della Passione del Signore.

[La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta Aosta]

Giovedì santo 6 aprile 2023 - ore 9.00 - Cattedrale - Santa Messa Crismale

Durante la celebrazione saranno ricordati i seguenti anniversari di Ordinazione:

60 anni: padre Stefano Campana ofm capp, padre Marcello Graffino ofm capp, don Candido Montini;

50 anni: don Luciano Danna, don Ugo Nicco;

25 anni: don Daniele Frimaire.

Nella celebrazione sarà ricordato anche il 25° anniversario di Ordinazione di fra Alessandro Bonelli oc (Certosa di Farneta, Lucca) e di padre Luca Mancini omi (Casa San Luigi Gonzaga, Firenze) originari di Aosta.

[La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta Aosta]

Giovedì santo 6 aprile 2023 - ore 18.00 - Cattedrale - Missa in Coena Domini

[La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta Aosta]

Venerdì santo 7 aprile 2023 - ore 8.30 - Cattedrale - Celebrazione delle Lodi

Venerdì santo 7 aprile 2023- ore 18.00 - Cattedrale - Passione del Signore

[La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta Aosta]

Venerdì santo 7 aprile 2023- ore 20.30 - Via Crucis cittadina

Partenza dall’Arco d’Augusto e percorso nelle vie centrali fino a raggiungere la Cattedrale.

[La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta Aosta]

Sabato santo 8 aprile 2023 - ore 8.30 - Cattedrale - Celebrazione delle Lodi

Sabato santo 8 aprile 2023 - ore 21.00 - Cattedrale - Veglia Pasquale

Domenica 9 aprile 2023 - ore 10.30 - Cattedrale - Santa Messa nel giorno di Pasqua

Domenica 9 aprile 2023 - ore 17.30 - Chiesa Collegiata di sant’Orso - Vespri di Pasqua

Mons. Vescovo sarà inoltre a disposizione per le Confessioni in Cattedrale Venerdì santo dalle 12.00 alle 14.00.