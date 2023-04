Via libera della Commissione al Piano triennale degli interventi contro la violenza di genere

Il Presidente della quinta Commissione, Andrea Padovani (FP-PD), esprime «soddisfazione per l'approvazione di questo importante documento, attraverso il quale la Regione potrà mettere in campo le attività per intervenire su di un fenomeno che riguarda anche la Valle d'Aosta. Il Piano si basa su quattro assi tematici: prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione, attraverso una rete di servizi che assicurano la presa in carico delle donne vittime di violenza e una serie di attività per intervenire sugli aspetti culturali che sono alla radice delle discriminazioni di genere.»