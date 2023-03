Basta morti evitabili nel Mediterraneo. Petizione su Avaaz.org

Recuperato in mare, tra Steccato di Cutroe Praialonga, il cadavere di una donna. Il corpo, ormai in avanzato stato di decomposizione, è stato consegnato alla polizia scientifica ed al medico legale. Salgono così a 89 le vittime del naufragio del 26 febbraio.

In Italia esistono decreti che impediscono alla Guardia Costiera e alle ONG di intervenire in mare.



Abbandonate alla furia del mare, 89 persone sono state condannate a morte per scelte politiche disumane, sostenute dal governo di Meloni e Salvini. Molte delle morti in mare potrebbero essere evitate, se solo le imbarcazioni di soccorso fossero libere di operare. Firma ora per chiedere al Governo italiano di ritirare i decreti che impediscono di salvare vite.

