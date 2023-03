Lunedì 27 marzo p.v., alle ore 10.30 si terrà il quarto dei webinar di formazione programmati per l’Unione Benessere e Sanità nel 2023: “Prassi UNI su Estetica Oncologica“, la prassi di riferimento in cui sono definiti i requisiti di conoscenze e abilità dello Specialista in Estetica Oncologica (SEO).

La Dott.ssa Elena Mocchio, responsabile innovazione e sviluppo UNI, illustrerà il progetto sviluppato in collaborazione con APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica), AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), CNA Benessere e Sanità e Confartigianato Benessere.

Per partecipare è necessario iscriversi al webinar CLICCANDO QUI

Coloro che hanno seguito i webinar precedenti possono utilizzare le credenziali già ricevute.