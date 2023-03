Comitato valutazione politiche regionali: il nuovo Presidente è Paolo Sammaritani

Il Consigliere della Lega Vallée d'Aoste Paolo Sammaritani è il nuovo Presidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione. Ad affiancarlo nelle vesti di Vicepresidente è il Consigliere del gruppo FP-PD Paolo Cretier. I due Consiglieri sono stati eletti nella riunione di ieri, giovedì 16 marzo 2023.

Il Comitato, istituito nel 2021, è composto da sei Consiglieri in modo da garantire la presenza paritaria di maggioranza e minoranze e prevede la rotazione degli incarichi apicali: il Consigliere Sammaritani succede quindi al Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, che lo ha guidato per i primi dodici mesi.

«Sono davvero lieto di essere stato nominato Presidente del Comitato paritetico - dice Paolo Sammaritani - che opera per consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali. Anche per mia formazione professionale, credo fortemente in questo strumento e ne promuoverò l'azione che consente al Consiglio regionale, da un lato, di verificare l'efficacia delle politiche e delle leggi vigenti, rispetto alle loro finalità e, dall'altro, per il futuro, di legiferare meglio e in modo più mirato.»

Il Comitato è quindi così composto: Paolo Sammaritani, Presidente; Paolo Cretier, Vicepresidente; Alberto Bertin, Roberto Rosaire, Pierluigi Marquis e Claudio Restano.