SAISON CULTURELLE SPECTACLE 2022/2023: Spettacolo « Spanish Recital »

di Xavier de Maistre & Lucero Tena

Xavier de Maistre, arpa

Lucero Tena, nacchere

PRIMA DEL CONCERTO, GUIDA ALL'ASCOLTO DEI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA DELLA SAISON CULTURELLE 2022/2023

a cura di Liliana Balestra, presentazione del programma del concerto,

giovedì 23 marzo 2023, ore 18, presso la Biblioteca regionale,

Via Torre del Lebbroso, 2, Aosta. Entrata libera.

Lucero Tena stella assoluta del flamenco, a quattro anni impugna per la prima volta le nacchere. Oggi, a ottant’anni, continua a dedicarsi a questo piccolo eppure potentissimo strumento, che da autentica “virtuosa” ha fatto dialogare con le più importanti orchestre sinfoniche. Incontra Xavier De Maistre, artista di fama internazionale sempre alla ricerca di nuove capacità espressive per la sua arpa che per lei trascrive celebri pagine orchestrali, come Ma Vlast di Smetana, e opere di Albéniz, Soler e Granados, in un non convenzionale ruolo solista.

Due personalità forti, due generazioni diverse, alleate nella ricerca di intrecci inediti e inesplorate sonorità strumentali daranno vita ad uno straordinario progetto “Serenata Española” diventato in seguito un successo discografico inciso per Sony Classics.

Programma

Mateo Pérez de Albéniz (1755-1831): Sonate D-Dur op. 13 für Cembalo

Isaac Albéniz (1860-1909):

“Mallorca” - Barcarolle op. 202

“Torre Bermeja” (Serenata da i 12 Piezas características) op. 92

“Granada“ (Serenata da La Suite Española Nr. 1 op. 47)

“Asturias” (Leyenda da La Suite Española Nr. 1 op. 47 )

**********************

Antonio Soler (1729-1783): Sonate D-Dur für Harfe

Enrique Granados (1867-1916): ''Valses poéticos'' (1887) H. 147, DLR 7:8 für Gitarre, Andaluza da Le Danzas españolas

Jesús Guridi (1886-1961): Viejo Zortzico (Zortzico Zarra)

Francisco Tárrega (1852-1909): Recuerdos de la Alhambra (Erinnerungen an die Alhambra) (1896)

Manuel de Falla (1876-1946): Spanischer Tanz Nr. 1 (aus der Oper „La vida breve“) (für Harfe arrangiert von Marcel Grandjany)

