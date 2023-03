Problema casa: Il Gruppo consiliare Lega Vallée d’Aoste organizza un incontro

Sono state numerose le iniziative attraverso cui, il Gruppo consiliare Lega Vallée d’Aoste, ha affrontato in questi ultimi mesi il problema della casa. Un tema su cui la ormai ex Giunta Lavevaz aveva dimostrato una totale mancanza di strategia.

Nonostante il tentativo del Gruppo di mettere sul chi va là l’Amministrazione regionale sulla vera e propria “bomba sociale” che sarebbe esplosa, nessun cambiamento è intervenuto e gli sfratti hanno cominciato a moltiplicarsi.

Per questo il Gruppo consiliare Lega Vallée d’Aoste organizza, per giovedì 16 marzo alle 20.30 presso l’Hotel Norden Palace di Aosta, una serata di approfondimento sul problema casa, sia pubblica che privata.

Nello specifico, saranno affrontati i temi del bando affitti, della morosità incolpevole, dell’esplosione dei costi delle bollette, dell’obbligo di allaccio al teleriscaldamento e dell’emergenza abitativa.

Parteciperanno all’incontro; Andrea Manfrin, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega Vallée d’Aoste, Paolo Varetti, architetto ed ex Presidente Arer, Liliana Padurariu, vincitrice del premio “Au cœur de la reprise” per il suo impegno per il Quartiere Cogne, Maria Antonietta Summaria, associazione Disabili Valle d’Aosta onlus.

Nel corso della serata saranno inoltre sentite le testimonianze di alcuni cittadini che hanno vissuto e stanno vivendo in prima persona il problema della casa.