Chi vuole scoprire cosa significa fare il giornalista in Valle d'Aosta ha una buona occasione marted' 14 marzo al Circolo della Stampa dove, dopo la cena conviviale, è prevista una tavola rotonda alla quale hanno annunciato la partecipazione i giornalisti Paola Borgnino, Fabrizio Favre, Alessandra Ferraro, Patrizio Gabetti, Enrico Martinet, Thomas Piccot, Giancarlo Zaramella.

L'appuntamento è per le ore 20 al Ristorante Intrecci di Via Binel n. 12.

"FARE IL GIORNALISTA IN VALLE D’AOSTA - ha commentato la presidente del Circolo, Maria Grazia Vacchina - un argomento quanto mai attuale e pertinente alle ragioni statutarie del Circolo, determinante per la crescita culturale e civile della nostra Comunità nell’ottica dell’effettività della democrazia nel quotidiano e per un approfondimento occupazionale specifico in riferimento soprattutto ai giovani".

Per le gradite prenotazioni preghiamo di contattare la Segretaria del Circolo Margherita Garzino (cell. 335.5416466) e/o la Presidente Mariagrazia Vacchina (cell. 335.7070016).