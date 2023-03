Selezione per l’assunzione di cinque operai idraulico forestali a tempo indeterminato

l Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali ricorda che martedì 14 marzo 2023 scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione di 5 operai idraulico forestali a tempo indeterminato, previo superamento di un percorso di formazione/lavoro, - 4° livello “specializzato” – da assegnare alla cura del verde pubblico, per i cantieri di lavoro per l’esecuzione degli interventi di cui alla l.r. del 27 luglio 1989 n. 44 e l.r. 1 dicembre 1992 n. 67.

Il modulo di domanda di ammissione è disponibile sul sito regionale all’indirizzo:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>risorsenaturali/Cantieri_<wbr></wbr>forestali/Dettaglio_concorsi/<wbr></wbr>default_i.aspx