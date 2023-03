Che cosa sono e come funzionano i droni FPV

Non è un segreto che il mondo della tecnologia stia facendo passi da gigante; mentre ci troviamo ad avere sempre tra le mani smartphone sempre più potenti con fotocamera ad alta definizione, ecco che i social hanno attirato l’attenzione anche con la possibilità di creare video e proprio per questo motivo sono molti gli amatori che hanno reso popolari e sempre più diffusi i droni. Ma non si tratta solo di un “giocattolo” con cui fare riprese video amatoriali, i droni sono strumenti utilissimi per fare riprese dall’alto per motivi di sicurezza, per poter costruire o velocizzare alcuni procedimenti che altrimenti richiederebbero molto più tempo. Tante le tipologie, tra queste anche i droni FPV per iniziare a scattare foto da una angolazione particolare.

Cosa sono i droni FPV

I droni FPV, o First Person View, sono una forma di aeromodellismo in cui il pilota controlla il drone tramite una visuale in prima persona, ossia attraverso una telecamera montata sul drone che trasmette in tempo reale il video a un visore o a uno schermo; questa tecnologia consente ai piloti di controllare il drone con una precisione maggiore e di avere un'esperienza di volo immersiva. Fanno parte dell’attrezzatura fotografica di ultima generazione e sono in wishlist di moltissimi appassionati!

Caratteristiche dei droni FPV

Sono composti da un telaio, quattro motori elettrici, eliche e una batteria; le telecamere sono generalmente di piccole dimensioni e possono essere montate in vari modi, ad esempio sulla parte superiore del drone per una visuale dall'alto o sulla parte anteriore per una visuale più diretta. Il sistema di trasmissione video richiede un trasmettitore video sul drone e un ricevitore sulla stazione di terra, solitamente un visore o un monitor. La tecnologia di questo prodotto consente ai piloti di controllare il drone a distanza e in tempo reale, e di avere una sensazione di immersione nella guida del drone. I piloti possono fare acrobazie e volare a velocità elevate, esplorare luoghi altrimenti inaccessibili e fare riprese aeree di alta qualità.

La tecnologia

Tuttavia, il volo richiede una certa preparazione e conoscenza della tecnologia. I piloti devono essere in grado di regolare le impostazioni del drone, come la velocità e l'inclinazione, per ottenere la performance desiderata. Devi anche sapere che il volo con i droni FPV richiede una buona capacità di orientamento spaziale e di coordinazione oculo-manuale, per evitare collisioni e manovrare il drone in spazi ristretti.

I campi di applicazione

I droni FPV sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, dalle competizioni di droni alle riprese aeree cinematografiche; queste stanno diventando sempre più popolari, grazie alla loro capacità di raggiungere angoli e prospettive che altrimenti sarebbero impossibili da ottenere. I piloti possono volare attraverso spazi ristretti come canyon e grotte, o fare riprese aeree di edifici e paesaggi con un dettaglio sorprendente.

Chi dovrebbe acquistare un drone FPV?

I piloti esperti di droni che cercano un'esperienza di volo più avanzata e stimolante saranno i principali acquirenti di FPV; consentono di volare a velocità elevate e di eseguire manovre acrobatiche che non sarebbero possibili con altri tipi di droni.

Anche i fotografi e i videomaker potrebbero trovarli utili per riprendere immagini aeree uniche; grazie alla possibilità di pilotare il drone attraverso la telecamera, è possibile ottenere angolazioni e inquadrature diverse rispetto ai tradizionali droni da ripresa. Questo tool consente di catturare immagini spettacolari e mozzafiato che altrimenti sarebbero impossibili da realizzare. Sono anche utili per gli appassionati del settore; graie alla possibilità di volare a velocità elevate e di eseguire manovre acrobatiche, sono ideali per le competizioni di settore. Quali sono i vantaggi

I vantaggi dell'utilizzo di droni FPV sono molteplici. Innanzitutto, come abbiamo già menzionato, questi droni consentono di ottenere immagini aeree uniche e spettacolari, grazie alla possibilità di pilotare il drone attraverso la telecamera. Inoltre, grazie alla velocità elevata e alle manovre acrobatiche, offrono un'esperienza di volo emozionante e coinvolgente che non si trova in altri tipi di droni. Infine, possono essere utilizzati anche per scopi ricreativi, come ad esempio il volo in formazione con altri droni FPV; in questo caso, i piloti possono utilizzare la tecnologia di comunicazione wireless per comunicare tra di loro e coordinare le loro manovre di volo, creando un'esperienza di volo condivisa e divertente.

Ora hai tutte le informazioni utili su questa tipologia di strumento, ideale per tipologie di riprese particolari e uniche ma sicuramente di alta qualità. Potrai scegliere prodotti entry level per principianti o acquistarne di altamente performanti per riprese professionali; sicuramente consigliamo di leggere manuali e guardare tutorial per sfruttare a pieno le potenzialità.