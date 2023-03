Chiude il polo vaccinale alla Grand Place d Pollein. Il 14 marzo fine attività

Il Polo vaccinale alla Grand Place di Pollein terminerà la sua attività e sarà restituito al Comune di Pollein dopo la seduta di martedì 14 marzo.

Era stato aperto il 15 novembre 2021 in sostituzione del Centro vaccinale anti Covidallestito al Palaindoor di Aosta. Le vaccinazioni anti Covid proseguiranno presso la sede della ex maternità (via Saint-Martin-de-Corleans, Aosta) il venerdì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17, previa prenotazione sul portale di Poste Italiane a partire da oggi, 7 marzo 2023.

Per motivi organizzativi non sarà più consentito il libero accesso degli utenti. La primaseduta presso la ex maternità è prevista venerdì 24 marzo, la successiva venerdì 31marzo. Il calendario è programmato fino alla fine di aprile (eccetto il 7, che precede laPasqua).

“Vogliamo esprimere un ringraziamento molto caloroso al Comune e alla suaamministrazione per averci dato in uso questa sede in un momento critico – dice il Direttore Generale dell’Azienda USL, Massimo Uberti -. Anche grazie a questo la Valled’Aosta ha raggiunto, nel periodo di campagna vaccinale massiva, il primo posto fra leregioni italiane in tutti gli indicatori di efficienza della campagna vaccinale”.