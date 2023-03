Approvato dal Ministero il programma regionale di interventi manutenzione straordinaria stradale

Gli interventi, individuati secondo un ordine di priorità dalla Giunta regionale, concernono la sistemazione della SR 45 della Valle d’Ayas tra i comuni di Verrès e Challand St-Victor per euro 4.748.711, per il prolungamento della galleria paramassi “Sisoret” sulla SR 47 di Cogne per euro 3.100.000, per i lavori di risanamento del ponte posto sulla Dora Baltea SR 26 di Cerellaz ad Avise per euro 2.700.000, per i lavori di risanamento del ponte sulla SR 19 nel Comune di Pollein per euro 2.600.000. A queste opere si aggiungono manutenzioni su due interventi, uno da 1.300.000 euro per la regionale 46 della Valtournenche e uno da 1.329.742 euro per le regionali 33 del Col di Joux e 7 di Emarèse, che potranno essere finanziate con eventuali economie ottenute a seguito delle procedure di aggiudicazione”.

Con proprio decreto del 9 maggio 2022, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, aveva destinato la somma complessiva di 1.700 milioni di euro, ripartita in otto annualità, al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale della rete viaria di regioni, province e città metropolitane. Il finanziamento è ripartito in otto annualità a favore di 108 destinatari tra regioni, province e città metropolitane, che assumono le funzioni di soggetti attuatori. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali provvederà all’impegno ed al successivo trasferimento dei finanziamenti delle singole annualità.