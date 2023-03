Autista autobus schiacciato dalle portiere

I vigili del fuoco sono intervenuti con gruppo taglio elitrasportato e gruppo taglio veloce intorno alle 14, a Verrès, via della stazione, per un soccorrere una persona incastrata tra le porte di un autobus. L'uomo, risultato poi essere l'autista del mezzo, è stato liberato dalle porte e immediatamente soccorso dal personale 118.

Nonostante i soccorsi tempestivi il paziente è deceduto. Saranno i sanitare ad accertare le cause della morte.

Sul posto anche i Carabinieri, personale volontario del Corpo Valdostano dei Vvf, 118.

Alberto Negri, di Verres, che tra qualche mese sarebbe andato in pensione, era molti stimato anche per la sua attività di volontario quando accompagnava i malati a Lourdes.

In serata si è appreso che l'autistaè morto schiacciato tra un muro e la porta del pullman su cui stava effettuando alcuni controlli di manutenzione. Al momento dell'incidente, avvenuto in via della Stazione, non c'erano passeggeri a bordo del mezzo.

La vittima è Alberto Negri, 59 anni, di Verrès, dipendente della Vita spa di Arnad. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto è emerso che l'uomo stava scendendo dal mezzo e, per cause al vaglio dei carabinieri, il pulmann si è spostato. Le porte si sono chiuse e l'autista è rimasto schiacciato contro il muro.