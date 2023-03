Campus di Projet Formation, consegnati gli attestati a tre nuove acconciantrici e sette estetiste

"La cerimonia di oggi è un momento importante. Sancisce la fine di un percorso e l’entrata nel mondo dei grandi, nel mondo del lavoro. Avete affrontato quattro anni di studio e di lavoro e ora ricevete un attestato che racconta quanto siete state brave. Il vostro obiettivo è ora quello di affrontare la vita per realizzarvi, sapendo che il lavoro è l’ingrediente alla base della soddisfazione e del successo di ognuno di noi. Alzarsi al mattino ed essere contenti di andare a lavorare è fondamentale per essere sereni e per progettare il proprio futuro, realizzare i propri sogni, costruire una famiglia".

Con queste parole l’assessore Luigi Bertschy si è complimentato lunedì scorso con le allieve del quarto anno dei percorsi IeFP per acconciatori ed estetisti durante la consegna dei diplomi avvenuta presso le aule del Campus di Projet Formation.

Davanti ai genitori, le 8 ragazze, emozionate e felici, hanno simbolicamente passato il testimone alle alunne del terzo anno raccontando come, al termine di questo cammino, le possibilità di trovare un’occupazione siano davvero elevate.

In effetti, in base ai dati storici dei percorsi IeFP, il 95% dei ragazzi trova lavoro e di questi alcuni riescono ad aprire un’attività in proprio.

"Siamo soddisfatti di questi numeri – ha commentato l’amministratore di Projet Formation Pier Maria Minuzzo – perché premiano l’impegno dei ragazzi e la professionalità di chi li organizza e dei docenti. Il successo dei nostri alunni è il nostro obiettivo e per raggiungerlo abbiamo impostato un modello di insegnamento fondato sull’apprendimento, sulla crescita e sullo sviluppo delle conoscenze e delle competenze a tutto tondo. Crediamo che per diventare adulti non basti imparare un mestiere, ma si debbano allenare anche le competenze trasversali e relazionali".

Le ragazze che hanno ricevuto l’attestato sono:

Aurora Arbaney

Ester Bois

Annick Gens

Noemi Lucianaz

Antonella Maiorano

Alessia Marchetta

Rosita Scalera

Jessica Trimarchi