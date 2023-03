UniVdA Università della Valle d'Aosta non attiverà i corsi di specializzazione per il sostegno didattico

l'Università della Valle d'Aosta, in quanto finanziata dall'amministrazione pubblica regionale, dovrebbe essere un Ente al servizio della comunità e la valutazione dei “rischi d'impresa”, per quanto importante, non dovrebbe essere svolta con i criteri che utilizzerebbe un'azienda;

la valutazione previsionale sul numero di corsisti, oltre ad essere aleatoria, non tiene conto di alcune fondamentali novità apportate dal D.L. 36/2022 , che amplia la platea dei possibili aspiranti includendovi senza selezione in ingresso, entro i limiti di una riserva numerica, anche i docenti precari e di ruolo che abbiano svolto tre anni di sostegno negli ultimi cinque nelle scuole pubbliche o paritarie;