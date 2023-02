Sottoscritta ipotesi accordo rinnovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 2019-2021

“Il mutato sistema delle relazioni sindacali regionale passato da una Agenzia (A.R.R.S.) dotata di autonomia e di dipendenti ad essa dedicati ad un Comitato (C.R.R.S.) si sia rivelata una scelta infruttuosa e poco lungimirante”. La considerazione è delle quattro sigle sindacali valdostane nel commentare l’intesa sul contratto di lavoro del quale sono interessati oltre 5000 lavoratori del Comparto Unico.

“Finalmente mercoledì 22 febbraio 2023- spiegano in una nota - abbiamo sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCRL delle categorie 2019/2021, una accelerazione che ci ha visti pronti a cogliere una rinnovata volontà politica a dare finalmente risposte concrete”.

In una nota congiunta si legge: “Come organizzazioni sindacali abbiamo cercato di dare risposta, almeno per quanto possibile, alle giuste rivendicazioni avanzate dai nostri iscritti e dai lavoratori che hanno partecipato alle assemblee che nel tempo sono state organizzate. Certo, per quanto possibile, poiché il salvadanaio non concedeva ulteriori margini alla contrattazione”.

Adesso l'ipotesi percorrerà l'iter previsto ovvero il vaglio da parte del CO.RE.POC ed a seguire l'approvazione da parte della Giunta Regionale dello stesso con conseguente autorizzazione al C.R.R.S. alla sottoscrizione del testo definitivo. “La firma definitiva del CCRL parte economica 2019/2021 permetterà – secondo i sindacati - di dare un po' di respiro ai lavoratori ed alle lavoratrici, sempre più pressati dai continui rincari, ma occorrerà procedere anche e tempestivamente con una radicale riforma ordinamentale e giuridico normativa del contratto, che potrà avvenire con le risorse all'uopo destinate, senza dimenticare che questo potrà verificarsi solo a seguito della dovuta manutenzione delle normative regionali di riferimento”.

Nei prossimi giorni saranno programmate le assemblee “con l'auspicio di una presenza massiccia delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto unico, al fine di condividere il percorso fin qui fatto e raccogliere nuovi input per il futuro”.