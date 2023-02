I Padri Oblati di Maria Immacolata hanno celebrato il 197/mo anniversario della Costituzione e delle Regole

I mesi di gennaio e di febbraio sono segnati da due date importanti per la famiglia degli Oblati: l’inizio della comunità missionaria ad Aix-en-Provence il 25 gennaio 1816 e l’approvazione pontificia delle Costituzioni e Regole (CC RR) il 17 febbraio dieci anni più tardi. Ascoltando e pensando di far memoria delle nostre origini, Padre Giampaolo ha condiviso con i fedeli alcuni sogni "sulla nostra casa comune, la nostra famiglia carismatica".

“Nel cuore di Sant’Eugenio, la casa di Aix è il luogo a cui sempre ritornare per riscoprire la nostra identità, da quando – ha aggiunto – il Papa ha approvato le Regole sono diventate la tabella di marcia per fare di tutte le comunità oblate, presenti e future, una casa missionaria come quella di Aix.

E’ nelle comunità locali che si gioca il nostro presente e il nostro futuro, la nostra identità e la nostra missione. Al termine della Messa i tre Padri hanno ripetuto la Regola e rinnovato i voti di obbedienza, castità e povertà.