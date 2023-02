Qualità, prestazioni e sicurezza: fischer Italia affianca installatori, progettisti e rivenditori con soluzioni di fissaggio innovative

Dagli ancoranti chimici e in nylon fino ai tasselli per cappotto, fischer Italia, consociata del Gruppo fischer e attiva nel settore dal 1963, si impegna costantemente per fornire a progettisti, rivenditori, installatori e appassionati di bricolage tantissimi articoli sinonimo di sicurezza ed elevate prestazioni. Con più di 300 dipendenti e oltre 6.000 clienti tra rivenditori specializzati, grossisti, industrie e grande distribuzione, si afferma come una delle principali realtà nella produzione di sistemi di fissaggio.

fischer Italia sostiene i professionisti in ogni fase del proprio progetto, dalla progettazione alla realizzazione sul cantiere. Offre, infatti, soluzioni affidabili, innovative e sicure, facili da installare e certificate secondo le norme europee vigenti.

L'offerta dell’azienda è vasta e diversificata. Comprende, ad esempio, fissaggi meccanici, tasselli in nylon, ancoranti chimici, tasselli per cartongesso, sistemi per l'installazione di pannelli fotovoltaici, punte per trapani, ancoranti ad alte prestazioni per la messa in sicurezza in zona sismica, sistemi per l'involucro edilizio e una vasta gamma di prodotti per il fai da te.

fischer Italia è guidata da valori solidi, come la sostenibilità, con un costante rispetto per l’ambiente e con la responsabilità nell’utilizzo delle risorse energetiche e delle materie prime. A ciò si aggiungono la salute e la sicurezza di dipendenti e collaboratori, il rispetto di un codice etico rigoroso, nonché la soddisfazione del cliente, che rappresenta un fattore motivante per la crescita aziendale.

L’azienda mette a disposizione un sito web funzionale e sempre pieno di novità, un canale YouTube con contenuti informativi e applicativi, il Servizio Engineering per consulenze e sviluppo di progetti speciali e software per la progettazione, un’assistenza diretta in cantiere in tutta Italia, la formazione attraverso la fischer Academy e una presenza capillare sul territorio nazionale attraverso più di 5.000 rivenditori.

Nel corso degli anni, fischer Italia ha consolidato la propria posizione come parte di un grande Gruppo multinazionale, lavorando con istituzioni di livello nazionale e internazionale come l'Università di Padova, l'Eucentre di Pavia e il CSTB di Parigi per le ricerche in campo sismico e con l'Agenzia CasaClima. Inoltre, l'azienda siede nel Consiglio Direttivo di ISI - Ingegneria Sismica Italiana e dal 2022 ne ha anche la vicepresidenza.

Infine, per qualsiasi domanda o richiesta di informazioni durante l’esperienza online, i clienti possono contare su un servizio di assistenza affidabile e preparato. È fruibile tramite chat e form sul web, un numero verde per contatti telefonicio e un indirizzo e-mail dedicato. Inoltre, sul sito dell'azienda è disponibile una sezione FAQ con le risposte alle domande più comuni.