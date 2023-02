Charvensod: Bando per progetto nuovo rifugio all'Alpe Chamolé

Comune di Charvensod ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di un promotore per l’attivazione di un partenariato pubblico-privato per la progettazione, il recupero e la trasformazione di un fabbricato situato ai margini dell’Alpe Chamolé, da destinarsi in parte a rifugio e a punto di piccola ristorazione, e la successiva gestione della struttura.

Si tratta della fase preliminare di individuazione del promotore, il quale, in sede di bando di gara per l’affidamento, godrà del diritto di prelazione. Saranno oggetto di concessione il piano terreno e il primo piano ed un’area antistante di circa 200 mq. I lavori previsti necessari alla sistemazione della struttura non dovranno essere inferiori a 825.000 euro.

Le candidature vanno inviate entro le ore 12.00 del 15 giugno 2023 via PEC (protocollo@pec.comune.charvensod.ao.it). Entro 15 giorni verranno selezionati i soggetti che dovranno poi presentare una documentazione più specifica.

Il bando completo ed i relativi allegati sono disponibili sul sito del Comune di Charvensod: https://www.comune.charvensod.ao.it/it-it/avvisi/2023/commercio-e-mercati/avviso-pubblico-manifestazione-di-interesse-267291-1-05c2be1fe2429e0ff9583293a89abc82

Il fabbricato è situato ad una quota di 2.150 metri ed è raggiungibile tramite strada poderale di proprietà comunale e a piedi percorrendo il sentiero dalla località Pila (Gressan).

“Trasformare un edificio oggi sottoutilizzato, situato in un luogo facilmente raggiungibile durante l’intero anno, permette di ampliare l’offerta turistica locale e, al contempo, di valorizzare il nostro territorio, le sue peculiarità e le sue bellezze naturali. Il rifugio Arbolle, di proprietà comunale, rappresenta una certezza e un punto di riferimento per gli escursionisti, e vorremmo che, con il futuro rifiugio Chamolé, si creasse una sinergia finalizzata ad un ulteriore sviluppo del turismo sostenibile, green e slow, nel quale crediamo fortemente”, afferma il vicesindaco con delega al turismo e all’ecosostenibilità Laurent Chuc.

“Abbiamo scelto la formula del partenariato pubblico-privato, istituto giuridico regolato dal Codice dei contratti, attraverso cui si può approcciare un nuovo modello funzionale della Pubblica Amministrazione. L’Ente pubblico ha, infatti, ovviamente, il dovere di mantenere i beni collettivi che ha in gestione ma ha, altresì, il compito di potenziarli affinché i benefici ricadano sulla collettività. Con questa formula l’Ente pubblico e il soggetto privato si stringono simbolicamente la mano, esplicitando il concetto di fiducia reciproca tra i soggetti che devono trovare – all’interno del quadro normativo – il giusto equilibrio tra interessi economici e obiettivi di pubblico interesse”, conclude il sindaco di Charvensod Ronny Borbey.