Le professioni più richieste

Non mancano le occasioni. Impiegati nel settore del procurement, manutentori ma anche farmacisti sono alcuni dei professionisti più cercati in Italia, in questo periodo, secondo Indeed -sito numero 1 al mondo per chi cerca e offre lavoro - che ha analizzato le offerte postate sul proprio portale italiano per individuare le professioni che offrono le migliori possibilità occupazionali, tenendo conto di fattori come la crescita degli annunci, flessibilità e salari. Spicca, inoltre, che tra i lavori d’ufficio che offrono maggiori opportunità, 3 posizioni su 10 siano afferenti all’area delle risorse umane; sia per ciò che concerne il recruitment e delle varie attività legate alla gestione del personale, sia per la gestione amministrativo finanziaria.

Se sei fresco di laura o diploma o semplicemente stai cercando lavoro, questa lista delle posizioni lavorative più ricercate potrà sicuramente esserti utile per valutare le opportunità di un impiego fisso.

Le variabili nel mondo del lavoro sono sempre molteplici, specialmente in una situazione generale di incertezza e instabilità energetica ed economica.

Per questo è fondamentale prepararsi e formarsi con corsi di eLearning e certificazioni, seguendo le proprie inclinazioni in termini di skills.

La pandemia, inoltre, ha accelerato la transizione verso una tipologia di lavoro smart e, cioè, da remoto. Questo ha richiesto alle aziende di abbandonare le vecchie procedure operative e di aprirsi maggiormente all’opportunità di una gestione delle risorse umane e delle attività lavorative in maniera digitale e senza il limite del luogo fisico. In questo scenario assumono sempre più importanza i Digital Project Manager.

La condizione di emergenza dovuta al covid-19 ha spinto tutti a modificare comportamenti quotidiani trasformandoli in attività sempre più digitali: la spesa, lo shopping, la cena al ristorante. Questo ha portato gli e-commerce, i marketplace e le piattaforme di consegna a domicilio a vivere un vero e proprio boom. Di conseguenza, tra i lavori più richiesti figurano e-commerce specialist, ingegneri full stack, marketing manager, social e content manager, corrieri, client manager, ecc.

Ma ecco le 10 professioni più richieste nel 2023 per Indeed, secondo un'indagine realizzata a gennaio 2023 su un campione di 1.000 lavoratori italiani.

Impiegato ufficio acquisti

Gli addetti agli acquisti preparano gli ordini, tengono traccia degli acquisti e delle forniture e, parallelamente, gestiscono le richieste di informazioni sugli ordini. In genere si tratta di un lavoro d’ufficio e può essere svolto in tutti i settori e in aziende di tutte le dimensioni. Tra le competenze necessarie: buone capacità organizzative, di comunicazione e di negoziazione.

Manutentore elettromeccanico/manutentore meccanico

I tecnici meccanici ed elettromeccanici sono responsabili della manutenzione e della riparazione di vari tipi di macchinari o meccanismi elettrici. Questo può includere il lavoro su macchinari industriali, attrezzature per la costruzione e anche il lavoro di controllo perché i macchinari siano conformi alle normative del settore. Si tratta di un lavoro tendenzialmente manuale che può essere molto impegnativo dal punto di vista fisico. Le competenze e le caratteristiche necessari includono la capacità di risolvere i problemi, la conoscenza tecnica dei macchinari coinvolti e una buona conoscenza delle norme di sicurezza.

Farmacista

I farmacisti sono diventati una risorsa ancora più vitale durante la pandemia, si occupano della distribuzione dei farmaci. Il loro lavoro quotidiano può comprendere la consulenza ai clienti e la risposta alle loro domande sulle prescrizioni. Si tratta di una professione di grande fiducia che richiede molta empatia nel trattare con le persone. È una professione che prevede un elevato livello di conoscenze tecniche, che spesso richiedono studi e formazione intensivi per qualificarsi, oltre a tenersi aggiornati sulle ultime modifiche e sui nuovi farmaci.

Hr generalist

E’ responsabile della gestione quotidiana del reparto risorse umane. Tra le sue mansioni le assunzioni e i colloqui con il personale, la gestione dei benefit e delle ferie annuali e l’applicazione delle politiche aziendali. Questo ruolo richiede buone capacità relazionali, conoscenze tecniche in materia di diritto del lavoro e grande organizzazione.

Impiantista

Gli installatori si occupano dell’installazione di aggiornamenti tecnici, di elementi costruttivi essenziali e di aspetti progettuali in diversi contesti. Il loro lavoro può essere vario, dall’installazione di sistemi informatici, alla climatizzazione, alla carpenteria. Si tratta di un tipo di lavoro che si impara sul campo, generalmente come apprendista sotto la guida di un collega più esperto. Le competenze necessarie per questo ruolo comprendono la capacità di usare bene le mani, l’attenzione per i dettagli e la conoscenza dei vari principi di costruzione.

Progettista elettrico

Progetta e crea impianti elettrici, esaminando le esigenze elettriche di nuovi edifici o ristrutturazioni e il modo migliore per dotarli di un impianto elettrico funzionante. Spesso assiste progetti di costruzione e utility che lavora con le reti pubbliche. Nella maggior parte dei casi è richiesta una laurea in ingegneria elettrica o in un’area correlata, oltre a una buona conoscenza tecnica e alla capacità di utilizzare software come CAD.

Payroll specialist

Un Payroll Specialist assicura che le buste paga dell’azienda vengano gestite in modo efficiente e che i dipendenti vengano pagati correttamente e puntualmente. Un ruolo che può includere compiti quali la raccolta di informazioni bancarie e la garanzia che siano aggiornate, nonché la tenuta di registri accurati sulla tassazione e su altre detrazioni. L’attenzione ai dettagli è fondamentale in questo ruolo, così come la capacità di lavorare con informazioni sensibili e una buona conoscenza dei fogli di calcolo e dei programmi di contabilità.

Addetto alla pianificazione della produzione

Un pianificatore di produzione è responsabile di garantire l’accuratezza e la tempestività del processo di produzione. Un processo che può includere l’attenzione ai materiali e ai beni necessari nella fase di produzione e la garanzia che lo spazio di lavoro sia sottoposto a una adeguata manutenzione al fine di ottenere prestazioni ottimali. La gestione dei fornitori, il controllo delle scorte e la garanzia di qualità sono tutti elementi importanti di questo ruolo. Si tratta di un ruolo che può essere svolto in una varietà di settori e quindi ci sono molte opportunità per coloro che sono abbastanza organizzati da accettare la sfida.

Contabile senior

Il senior accountant analizza i documenti e i rapporti finanziari di un’azienda e supervisiona i rendiconti contabili. Una posizione di grande responsabilità che richiede la certificazione del Cndcec per poter essere esercitata. Tuttavia, è un lavoro ideale per chi è bravo con i numeri, ha grande attenzione ai dettagli e capacità organizzative.