Intervento del Soccorso Alpino in Val Veny: 5 sciatori salvati su una barra rocciosa

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano in corso in Val Veny (Courmayeur) per il recupero di 5 sciatori freerider in difficoltà su una barra rocciosa, a quota 1800 mt.

Gli sciatori hanno sbagliato l'itinerario di discesa lungo un canalone, bloccandosi al limite di un salto di roccia.

La natura impervia e verticale del luogo e l'estrema vicinanza con il vuoto non hanno consentito l'immediato impiego dell'elicottero, per il rischio, con lo spostamento d'aria dovuto all'elica, di spingere gli sciatori nel vuoto. I tecnici del Soccorso Alpino Valdostano sono dunque stati sbarcati più in alto, sono scesi con tecnica alpinistica ed una volta raggiunti gli sciatori li stanno mettendo in sicurezza, per poi trarli in salvo con il verricello.

La missione, delicata e complessa a causa della posizione precaria, è in corso. I 5, di nazionalità italiana, sono al momento illesi e saranno portati a Courmayeur, a disposizione della Guardia di Finanza.

AGGIORNAMENTO

L'intervento del Soccorso Alpino Valdostano in Val Veny si è concluso da pochi minuti, con il recupero dei cinque sciatori illesi. Le operazioni sono state condotte dai tecnici del Soccorso Alpino Valdostano con il supporto dei soccorritori del SAGF.