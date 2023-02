"Astronome di altri mondi" è l'evento online nella Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), la partecipazione femminile nelle discipline STEM (acronimo che in inglese indica gli ambiti di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) è molto più bassa di quella maschile a livello globale, benché con percentuali variabili a seconda del contesto nazionale. Godere di pari opportunità è un diritto fondamentale e un elemento necessario per costruire un mondo più equo e prospero.

Per questo l’Obiettivo 5 dell'’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU favorisce ogni sforzo volto a raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze; inoltre l’11 febbraio di ogni anno è stata proclamata la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza (International Day of Women and Girls in Science, IDWGIS).

Alla vigilia dell’ottava edizione di questa importante iniziativa mondiale, proponiamo una diretta online con Ilaria Carleo e Gloria Guilluy, ricercatrici italiane impegnate in uno dei campi d’avanguardia dell’astronomia contemporanea: lo studio dei pianeti extrasolari, in breve esopianeti, cioè pianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal nostro Sole.

Dialogando con Katia Berlingeri, ricercatrice del nostro Osservatorio Astronomico esperta di didattica e comunicazione delle scienze, Ilaria Carleo e Gloria Guilly racconteranno la propria carriera scientifica e le scoperte alle quali hanno contribuito e che hanno compiuto anche guidando gruppi internazionali di ricerca. Insieme ci parleranno di pianeti gassosi così… gonfi da essere soprannominati “super-paffuti” e di come, nonostante le immense distanze che ci separano dagli altri mondi, riescano a studiare la composizione delle loro atmosfere fino all’ultima molecola o quasi.