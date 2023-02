Sempre più persone rinunciano al cibo più costoso

Sugli agricoltori pesa l’aumento dei costi di produzione e i consumatori subiscono l’impatto dell’inflazione: è quanto emerge dallo studio Nomisma per Cia-Agricoltori Italiani “Le nuove sfide per l’agricoltura italiana”, che mostra un’Italia più preoccupata della media Ue, dove il 51% dei cittadini è in difficoltà economiche, contro il 45% del resto d’Europa.

In particolare – si legge in una nota Cia – l’inflazione pesa su tutto il settore food (+13,1% annuo) con picchi per la pasta (+20%), i prodotti lattiero-caseari (+17,4%) e l’olio (+16,2%). Allo stesso tempo, tutti i settori agricoli sono stretti dall’aumento generale dei costi di produzione (+22%), guidati dal +55% della voce energia. Le maggiori tensioni si registrano nell’approvvigionamento degli input tecnici dall’estero, soprattutto fertilizzanti, che per il 62% sono extra-Ue.

L’indagine Nomisma evidenzia anche i cambiamenti nelle abitudini di spesa dei consumatori. Il 98% di loro, infatti, è preoccupato per la crescita dei prezzi alimentari.

Per far fronte ai rincari, l’84% dei consumatori ha modificato la spesa alimentare, con lo stop al superfluo per il 46% e la rinuncia ai beni voluttuari e di maggior costo: carni rosse tagliate (-14%), pesce (-9%), salumi (-8%) e vino (-6%).

Lo testimoniano anche i canali Retail, che vedono un +12% dei discount – si legge nella nota. – Anche la crescita dell’export agroalimentare (+16% sul 2021) è in parte legata all’inflazione.