Fiera in Campo: cambiamenti climatici e tecnologia al centro dell'edizione numero 44

Centoquaranta espositori, con una pattuglia di aziende estere che si è rafforzata rispetto alle ultime edizione. Un appuntamento "off" per trattare di cambiamento climatico insieme a Luca Mercalli. E tre giorni di convegni, incontri, visite istituzionali e prove pratiche.

Dopo tre edizioni bloccate dal Covid, torna la Fiera in Campo organizzata dai giovani di Anga: si tratta della principale manifestazione fieristica del vercellese e della più importante tra quelle di settore dedicate al riso. Dal 24 al 26 febbraio, l'area del Centro Fiere di Caresanablot sarà la vetrina delle più interessanti novità tecnologiche dedicate al mondo della risicoltura 4.0.

A presentare l'evento, nell'aula magna dell'Istituto Agrario, sono Giacomo Mezza, presidente di Anga Vercelli, Lella Bassignana, direttore regionale di Confagricoltura, Luigi Saviolo, vice presidente nazionale di Anga con delega all'Area Nord. Al loro fianco gli sponsor da anni al fianco di Anga - Claas Agricoltura, Agricola Perazzo & Bresciani, TopCon Agricolture - e la new entry Zurich Bank.

«Uno sponsor istituzionale in più per un evento in più - dice il presidente Mezza - il 21 febbraio si terrà una serata divulgativa al Salone Dugentesco, dedicata al climate change. Ospite sarà il noto meteorologo Luca Mercalli. Sarà un'occasione per avvicinare la città alla Fiera e a tematiche molto sentite dal mondo agricolo».

Dal 24 febbraio, invece, la Fiera prenderà il via secondo il collaudato programma sperimentato con successo in passato. «Al mattino avremo il convegno dedicato alle sfide che la risicoltura dovrà affrontare nel breve e nel medio periodo - spiega Mezza -: sono confermati gli interventi del presidente nazionale Massimiliano Giansanti e del presidente di Ente Risi Paolo Carrà, mentre è in attesa di conferma la partecipazione del ministro Francesco Lollobrigida».

Questa 44° edizione della Fiera sarà anche la prima che Mezza vivrà come presidente di Anga Piemonte.

Nel pomeriggio il primo RadunoInCampo, organizzato con il mondo degli agri blogger: lo slogan scelto «entri gratis se entri con il trattore» rende da solo l'idea della manifestazione.

Sabato e domenica stand aperti dalle 8 alle 18 e tradizionale doppio appuntamento con le prove in campo, da sempre pezzo forte della manifestazione. «Sabato 25 - anticipa Saviolo - la Fiera ospiterà l'assemblea e il consiglio nazionale di Anga che, solitamente, si tengono a Roma. Un segno dell'alta considerazione che l'associazione ha per la manifestazione vercellese».

Nella giornata di domenica, invece, ci sarà spazio per la consueta mostra di modellismo all'interno del Salone Monterosa. Un programma in continua evoluzione, al quale www.infovercelli24.it dedicherà una sezione speciale del sito, con articoli, video e approfondimenti.

«Anga Vercelli - è la conclusione di Lella Bassignana, che ha seguito la manifestazione fin dai suoi esordi - mette il cuore nell'organizzazione della Fiera che rappresenta il più importante appuntamento per il mondo risicolo. Questo evento, giunto alla 44° edizione, è nato come luogo di incontro e confronto tra tecnologia e mondo produttivo: i cambiamenti climatici e le sfide di oggi renderanno la nostra Fiera sempre più importante».