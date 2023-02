Farmaci online verificare i canali ufficiali autorizzati, con apposito bollino

Molto farmaci da banco possono essere acquistati online, ma attenzione alle truffe. La Federazione degli Ordini dei Farmacisti consiglia di verificare che il sito in questione abbia ricevuto l’autorizzazione, riconoscibile da un apposito bollino rilasciato dal Ministero della Salute

Le truffe online non risparmiamo neanche i prodotti per la salute. “L’e-commerce è ormai entrato a far parte delle abitudini degli italiani anche per l’acquisto dei farmaci, ma richiede molta attenzione da parte dei consumatori per evitare di incorrere in medicinali contraffatti, non conservati nella maniera idonea o di indubbia provenienza che possono essere molto pericolosi per la salute.