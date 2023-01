Settimana bianca: con l’arrivo della neve fioccano anche i rincari

Ma a fioccare sono anche i rincari: l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, ha infatti monitorato i costi che una famiglia di 4 persone, 2 adulti e 2 ragazzi, dovrà affrontare per una settimana bianca di 7 giorni e 6 notti presso una delle località sciistiche più note in Italia. Nel dettaglio sono state prese in considerazione le principali località sciistiche in Veneto, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Abruzzo e centro Italia.