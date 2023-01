Riaperto bando per l’insediamento dei giovani in agricoltura

L’intervento prevede l’erogazione di un sostegno, nella forma di un premio di importo minimo pari a 35 mila euro, ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta a capo di un’impresa agricola esistente. Tale premio è aumentato a 40 mila euro, se l’azienda in cui si insedia il giovane è di nuova costituzione o se l’azienda, pur già esistente, si trova in contesti identificati come “aree rurali particolarmente marginali”. Se sussistono sia il carattere di marginalità territoriale sia la costituzione di una nuova azienda il premio sale a 50 mila euro.

Si ricorda che il bando dell’intervento 6.1.1 è preliminare al successivo bando dell’intervento 4.1.2, che finanzia gli investimenti aziendali presentati dai giovani agricoltori i cui piani aziendali sono valutati positivamente.

Le domande devono essere presentate tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro martedì 28 febbraio 2023.

Per l’abilitazione al SIAN è necessario inviare il modulo di attivazione all’indirizzo di posta elettronica assistenza-sian@regione.vda.it (almeno 20 giorni prima del termine del bando). Per un supporto nella presentazione delle domande, contattare lo Sportello Unico, nella sede dell’Assessorato a Saint-Christophe (telefono: 0165/275357, aperto dalle ore 9 alle 14 il martedì e il giovedì).

Per informazioni sul bando, contattare i referenti della Struttura competente ai numeri 0165/275239 o 275285.