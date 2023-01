Piano regionale lavori pubblici per quasi 40mln di euro

L’Assessore Marzi ha aggiornato la Consulta in merito agli ultimi provvedimenti assunti dal Consiglio, a seguito anche dell’approvazione del bilancio regionale che prevede una significativa programmazione con la destinazione di ingenti risorse per investimenti a favore del territorio.

La programmazione regionale dei lavori pubblici nel triennio 2023-2025 prevede un totale di 238,7 milioni di euro per n. 157 interventi; sono 42,8 milioni i trasferimenti per investimenti sulla Finanza locale, mentre 51,3 milioni, sempre per investimenti, sono destinati al territorio.

Per gli interventi di lavori pubblici da realizzare sulla base di altre fonti di finanziamento, i progetti a valere sul PNRR per la Valle d’Aosta sono pari a circa 80 milioni di euro e concernono interventi realizzati dalla regione o dai comuni distribuiti tra viabilità e difesa del suolo, Sanità e sociale, Impianti di compostaggio, bonifica del suolo e trattamento acque e Scuole.

Con le risorse dei ministeri sono finanziati altri piani di intervento, tra cui i più significativi riguardano quelli sulla fibra ottica, il 5G, la ferrovia e gli impianti di produzione di idrogeno.

Durante l’incontro, l’Assessore e i Dirigenti regionali dei Dipartimenti interessati hanno anche illustrato le attività svolte dalla SUA, la Stazione Unica Appaltante della Valle d’Aosta, e fornito un aggiornamento riguardo ai lavoro in corso per l’aggiornamento del prezziario regionale.

Nell’ambito degli affidamenti dei lavori pubblici attraverso la SUA, si sono evidenziati gli importanti risultati ottenuti a beneficio dell’economia regionale: i dati emersi mostrano la validità delle misure di affidamento destinate a valorizzare le potenzialità del territorio, che nel periodo dal 2019 al 2022 ha visto una percentuale di imprese valdostane invitate a partecipare pari al 91,40%, con una percentuale di aggiudicazione pari all’ 82,38%, per un importo complessivo di lavori di circa 59,5 milioni di euro.

Riguardo al prezziario regionale, è stato assicurato da parte dell’Assessorato l’impegno per approvarne l’aggiornamento generale prima del termine ultimo, fissato dal governo nazionale al 31 marzo, in modo da consentire quanto prima ai progettisti di aggiornare i progetti con le nuove voci di spesa.

Riguardo al tema, l’Assessore Marzi ricorda come “la Giunta regionale sia intervenuta più volte per affrontare la problematica dell’aumento dei costi delle materie prime e delle lavorazioni, già da novembre 2021 e successivamente nei mesi di aprile e di luglio 2022, consentendo ai progettisti di poter utilizzare voci di prezzo maggiormente coerenti al mercato e di aggiornare le stime dei lavori, anche per i progetti già approvati e in attesa di pubblicazione di bando di gara.”

I prospetti che l'Amministrazione regionale ha presentato in Consulta - sottolineano i rappresentanti delle associazioni datoriali del mondo delle costruzioni - sono la conferma del dialogo continuo e proficuo che la Regione offre alle aziende. Al netto dei problemi riguardanti i rincari delle materie prime e delle difficoltà relative allo stretto lasso di tempo nel quale dovranno essere realizzate le opere del PNRR, le associazioni reputano importante questo momento di confronto. Il piano di investimenti che è stato presentato, cosi come le migliorie che si intendono apportare nella gestione dei bandi di gara, consentiranno alle imprese di organizzare nel miglior modo possibile l'attività del prossimo triennio.

L’Assessore si è soffermato anche sul lavoro svolto per la programmazione dei lavori pubblici che ottimizza i tempi delle procedure e consente di inserire nella programmazione regionale solo i lavori già provvisti della relativa copertura finanziaria, rendendo organizzate le interlocuzioni tra i Dipartimenti tecnici e il bilancio regionale.

Infine, l’Assessore Marzi ha ribadito la necessità di giungere al più presto alla sottoscrizione del protocollo di intesa sulla tutela dei lavoratori e la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore delle costruzioni, chiedendo alle parti l’impegno nella condivisione del documento da presentare all’amministrazione regionale, oramai in dirittura di arrivo e sul quale la Consulta ha lavorato per diversi mesi nel corso del 2022.