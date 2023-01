I giovani agricoltori di Coldiretti Vda si confrontano sulla nuova PAC, la Politica Agricola Comune

il successo di partecipazione dello scorso anno Coldiretti Giovani Impresa Valle d’Aosta ripropone l’incontro-aperitivo “Ah…però, il ritorno” previsto martedì 24 gennaio prossimo, a partire dalle 10.30, presso la sala della Bcc dell’Arco di Augusto di Aosta.

L’incontro nasce come opportunità di incontro, confronto e formazione per giovani agricoltori o aspiranti tali sui contenuti della nuova Politica Agricola Comune, del PSR, il Piano di Sviluppo rurale della Valle d’Aosta, nonché su tutte le novità in materia fiscale.

L’incontro sarà introdotto dai saluti del Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta Elio Gasco e del Direttore Generale della BCC Valdostana Fabio Bolzoni.

A rispondere ai dubbi e alle tante domande dei partecipanti sulle sfide del futuro per i giovani imprenditori agricoli saranno Fabien Bionaz, dell’Ufficio CAA Coldiretti Valle d’Aosta che, di recente, ha preso il testimone da Daniele Cova ed è stato nominato segretario di Giovani Impresa Valle d’Aosta e Davide Manchia, referente per l’area fiscale di Coldiretti Valle d’Aosta.

L’incontro sarà anche l’occasione per ripercorrere e condividere la storia recente di Giovani Impresa Valle d’Aosta, l’organizzazione che aggrega in Valle d’Aosta 200 imprese con titolari under 40.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta Alessio Nicoletta.

“Questo è un incontro nato dai giovani per i giovani e che testimonia ancora una volta il grande entusiasmo e la voglia di informarsi e acquisire competenze delle giovani generazioni che pensano all’agricoltura come il settore su cui investire il loro futuro lavorativo” è il commento di Jair Vidi, Delegato regionale di Giovani Impresa Valle d’Aosta. “Sarà anche l’occasione per confrontarsi sulle novità che coinvolgono la nostra organizzazione a partire dal rinnovo della governance, del viaggio-studio a Bruxelles e dell’Academy di Giovani Impresa, la scuola strategico-politica destinata agli imprenditori agricoli under 30, pensata per sostenere la crescita dirigenziale delle nuove generazioni di agricoltori” ha concluso Vidi.