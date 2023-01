“Scrivere Noir”: incontro con Enrico Pandiani

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio comunica che giovedì 19 gennaio 2023, alle ore 20,30, al Théâtre Cinéma de la Ville di Aosta, si svolgerà l'appuntamento “Scrivere noir” con Enrico Pandiani, già previsto nella sezione Littérature della Saison Culturelle 2022/2023. Introduce e modera la serata Corrado Bellora.

Pandiani ha vinto con “Fuoco” (ediz. Rizzoli Nero) il Premio Scerbanenco 2022 che gli è stato assegnato all'unanimità dalla giuria letteraria, massimo riconoscimento in ambito italiano nel genere noir con la seguente motivazione:

"Perché il suo autore, in questo romanzo dal ritmo hard boiled, conferma la solidità e la varietà dell'impianto narrativo noir evidenziate fin dagli esordi, mettendo al centro di quest'opera un gruppo di antieroi metropolitani impegnati a salvare se stessi e casualmente anche un po' il mondo".

A seguire l'incontro con lo scrittore, sarà proiettato in notturna Bowling Saturne, il film franco-belga di Patricia Mazuy che si è aggiudicato il premio per il miglior film delle 32° edizione del Noir in Festival (3-8 dicembre 2022) con la seguente motivazione: “Per averci accompagnato in un viaggio interiore che conduce all’istinto omicida, attraverso un realistico e potente utilizzo del noir.” Introducono la proiezione Marina Fabbri, per l’associazione Noir in Festival, e Alexine Dayné.

Il film racconta come dopo morte del padre, Guillaume erediti la pista da bowling di famiglia che dona al fratellastro Armand. Un luogo carico di ricordi, segreti e fantasmi interiori, dove si scatena una serie di omicidi. I due fratelli verranno trascinati in un abisso pieno di demoni e dovranno fare i conti con la loro eredità. L’oscurità regna su un mondo nel quale vale solo la regola della caccia.

L’ingresso è gratuito nel limite dei posti disponibili.

Per informazioni:

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE, Piazza Roncas 12, Aosta

Dal lunedì al sabato, dalle ore 13.30 alle ore 18.30

Telefono 0165 32778

Sito internet www.regione.vda.it e-mail saison@regione.vda.it

La Saison Culturelle 2022/2023 è realizzata dall’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.